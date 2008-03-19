Поживанов вважає себе, Турчинова і Томенка кандидатами на посаду мера Києва

Голова Державного комітету з матеріального резерву України, член БЮТ Михайло ПОЖИВАНОВ вважає народних депутатів з фракції БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА і Миколу ТОМЕНКА, а також себе найбільш імовірними кандидатурами на посаду Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПОЖИВАНОВ повідомив журналістам на прес-конференції.

Водночас він додав, що остаточно з кандидатом визначатиметься блок. За словами М.ПОЖИВАНОВА, від цього рішення залежить подальша доля блоку, оскільки потрібно запропонувати таку кандидатуру, щоб потім не довелося пояснювати чому ця людина виявилась випадковою.

М.ПОЖИВАНОВ також зауважив, що дуже добре ставиться до Віталія КЛИЧКА, однак, на його думку, мером має бути людина, яка має вагомий управлінський досвід.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада України ухвалила постанову по призначення позачергових виборів Київського міського голови та столичної міської ради. Документом передбачено проведення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну від дня набуття чинності даної постанови.