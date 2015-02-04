Мінюст: Деякі військовослужбовці будуть амністовані люстраційним комітетом

Про це сьогодні в ефірі "5 каналу" сказав міністр юстиції України Павло Петренко, передає Еспресо.TV.

"Ми дали президенту можливість амністувати тих військових, найвищих офіцерів, які потрібні фронту. Думаю, що президент буде користуватися цим не системно і не масово. І це будуть лише ті люди, які не мають якоїсь негативної репутації у відношенні до колишнього режиму. Це було правильне рішення. Ми його імплементуємо в зміни до закону", - сказав міністр.

Він наголосив, що повинен бути механізм індивідуальної амністії, але він повинен бути публічним і максимально прозорим.

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"Не всім військовим дається індульгенція, дуже обмеженій категорії військових, по яких немає фактів, що вони чинили протиправні дії під час Революції гідності, порушували права людей, були прибічниками режиму Януковича і брали участь в обмеженні прав українських громадян", - розповів міністр.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2014 року підписав закон "Про очищення влади", ухвалений Верховною Радою 16 вересня.

27 січня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроект про зміни до закону про очищення влади, який передбачає одноосібне право президента скасовувати люстрацію щодо вищих військових та силовиків.