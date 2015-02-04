Добкін став єдиним депутатом, який голосував проти позбавлення Януковича звання президента

Єдиним депутатом, який проголосував проти позбавлення Віктора Януковича звання президента України, став колишній харківський губернатор Михайло Добкін. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає Українська правда.

Ще один депутат утримався – ним виявився представник Блоку Петра Порошенка Олексій Мушак.

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Не голосували за це рішення 30 присутніх депутатів, з них 11 – від БПП, три – від "Народного фронту", дев'ять – від "Опозиційного блоку", один – від партії Ляшка, четверо з групи "Економічний розвиток" та двоє позафракційних.

Як відомо, за рішення про позбавлення Януковича звання президента проголосував 281 депутат.