Десять країн НАТО домагаються надання Україні і Грузії ПДЧ

Десять країн НАТО домагаються надання Україні і Грузії Плану дій для членства. Такий крок зміцнив би стабільність і безпеку в Європі, мовиться в спільному неофіційному листі цих країн до Генерального секретаря НАТО, повідомляє Радіо Свободаз посиланням на агентство «Дойче Прессе-Аґентур».

Листа до Яапа де Хооп Схеффера підписали 9 нових членів НАТО: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія і Чехія, – а також Канада.

Надання Україні і Грузії Плану дій для членства в НАТО на саміті Північноатлантичного союзу в Бухаресті 2–4 квітня стало б логічним продовженням нинішньої політики співпраці з цими країнами з урахуванням зусиль, що їх вони обидві доклали для реформування своїх військових і політичних інституцій, мовиться в листі.

Його автори наголошують, що надання Плану дій для членства не означає запрошення вступати до НАТО.

Водночас вони застерігають, що відмова надати Україні і Грузії План дій може поставити під сумнів традиційну політику НАТО – політику «відчинених дверей».

Питання про План дій для членства в НАТО для України і Грузії, як вважають, буде одним із найсуперечливіших на бухарестському саміті. Низка країн НАТО на чолі з Німеччиною і Францією виступає проти цього. Всі питання в Північноатлантичному союзі вирішуються тільки консенсусом, тобто повною згодою всіх 26 нинішніх членів.