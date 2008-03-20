За фальсифікацію депутату-перебіжчику з БЮТ загрожує 7 років тюрми

Головне управління МВС у Києві порушило кримінальну справу за фактом фальсифікації ухвали Радивилівського районного суду Рівненщини щодо заборони реєструвати нових депутатів БЮТ у Київраді.

Про це УНІАН повідомив народний депутат України Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ).

За його словами, "зараз розслідуються обставини виникнення цього рішення суду із підробною печаткою, а також роль депутата Київради Андрія АНДРЮШКІНА в цьому питанні".

А.ПОРТНОВ поінформував, що постанова містить цілий ряд фактів про те, “що саме А.АНДРЮШКІН, який контролюється Блоком Чернівецького, заплатив спочатку 10 тисяч доларів, потім ще 3 тисячі, а в кінці 2 тисячі доларів, купивши фактично собі ухвалу суду”.

При цьому А.ПОРТНОВ стверджує, що "на допиті А.АНДРЮШКІН повністю зізнався у фальсифікації документів: він повністю описує, як він контактував з державним виконавцем, з керівництвом Київради – тобто він фактично всіх здає”. Депутат зауважив, що все це відображено в постанові про порушення кримінальної справи.

“Ми будемо поблажливо ставитись до А.АНДРЮШКІНА, якому загрожує 7 років ув’язнення, і просити, щоб строк був зменшений у зв’язку з чисто сердечним каяттям і визнанням своєї провини”, - наголосив А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня перед початком засідання сесії Київради державний виконавець повідомив, що Радивилівський райсуд Рівненської області прийняв постанову, якою припинив дію рішення з`їзду БЮТ від 2 червня 2007 року про дострокове припинення повноважень і відкликання 15 депутатів Київради.

У свою чергу голова Радивилівського райсуду Віталій КОХНО заявив, що цей суд не розглядав питання про припинення дії рішення з`їзду БЮТ від 2 червня 2007 року.

Довідка УНІАН. 2 червня 2007 р. на міжпартійному з`їзді БЮТ було ухвалено рішення про дострокове припинення повноважень 15 депутатів Київради, обраних за виборчим списком блоку.