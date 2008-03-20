Яценюк вважає невчасним приєднання України до ПДЧ в квітні

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає невчасним приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському саміті у квітні цього року.

Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті «Известия».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що коли рішення про ПДЧ буде ухвалено зараз, «це стане кидком рукавички з боку НАТО – Росії».

На думку голови ВР, час України настане тільки на наступному саміті, а реальним членом НАТО Україна зможе стати років через 10.

«Але питання в тому, яким на той час стане Альянс, чи виникнуть альтернативні системи євроатлантичної безпеки? Вважаю, вони з`являться, і Україна в них братиме участь. Максимум, на що може очікувати Україна – це послання, в якому їй запропонують йти на зближення з НАТО, згідно із раніше наміченим щорічним планом», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Коментуючи очікуваний візит президента США Джорджа БУША до України, А.ЯЦЕНЮК відзначив, що це дуже хороший сигнал для міжнародного співтовариства. «Адже це перший візит президента США на Україну за останні 8 років», - відзначив він.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться 2-4 квітня в Бухаресті. Перед самітом, 31 березня – 1 квітня, Україну з державним візитом відвідає Дж.БУШ.