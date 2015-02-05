Порошенко на зустрічі з Керрі: українська армія здатна захищатися в умовах агресії Росії

15:54, 05 лютого 2015
Політика
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Українські сили мають повноцінні реальні можливості, щоб захищати свою територію.

Порошенко и Керри на встрече в Киеве / Фото УНИАН

Президент України Петро Порошенко на початку зустрічі у Києві з державним секретарем США Джоном Керрі наголосив, що українські війська спроможні захищатися в умовах російської агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Порошенка, починаючи з 14 січня російські війська на Донбасі змінили тактику і проводять наступальні операції на різних напрямках.

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"Сьогодні ми демонструємо, що українські сили мають повноцінні реальні можливості, щоб захищати нашу територію", - сказав Порошенко.

Водночас президент наголосив, що українська сторона залишається відповідальною щодо намагання досягти дієвого режиму припинення вогню.

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