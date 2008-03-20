Луценко висунув вимогу до ООН

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко закликає ООН чітко регламентувати дії миротворців при плануванні операцій, зокрема щодо умов застосування ними зброї.

Про це він заявив у Косово під час зустрічі з представниками Місії ООН в Косово, під час якої обговорювалися події, які відбувалися 17 березня в Косовській Митровиці при звільненні приміщення суду, повідомляє прес-служба МВС України.

Луценко також звернувся до представників ООН з вимогою надалі при плануванні подібних операцій прораховувати можливий розвиток подій, у тому числі й досить агресивну поведінку населення, та розробляти детальний план дій миротворців, зокрема, і на випадок озброєного нападу на них.

Водночас, щодо дій під час операції зі звільнення приміщення суду 17 березня буде проводитися службове розслідування спеціально створеною міжнародною комісією, яка має назвати причини та обставини загибелі та поранення особового складу миротворців, оцінити дії населення в інциденті тощо.

Луценко попросив включити до складу цієї комісії командира спеціального миротворчого підрозділу МВСУ в Косово та поінформувати про результати її роботи українську сторону.

На думку ж самого міністра, однією з причин трагічного інциденту стала саме відсутність чіткої регламентації питання застосування миротворцями зброї, коли їхньому здоров‘ю та життю загрожує реальна небезпека.

Представники ООН на це зазначили, що миротворчі підрозділи мають повноваження самостійно приймати рішення про застосування зброї з урахуванням наявної ситуації.

Однак така відповідь не задовольнила Луценка, адже в інциденті 17 березня зброю не застосовували, окрім українців, також польські, румунські та французькі миротворці. Останні вдалися до радикальних дій, зокрема й з застосуванням зброї, лише після перших поранень, зазначає прес-служба МВС.

Однак питання Луценка щодо того, чи справді командуванням було заборонено застосування миротворцями зброї навіть в разі вчинення стосовно них озброєного нападу, "залишилося без конкретної відповіді з боку представників ООН", додає вона.

Луценко також відвідав два госпіталі в Приштіні, де перебувають на лікуванні 7 українців, відвідав місце постійної дислокації СМП МВСУ та Спеціального кінологічного підрозділу МВСУ в Косово в м. Гниляни, ознайомився з умовами проживання, матеріально-технічного забезпечення підрозділів тощо.

На сьогодні одного пораненого в ході інциденту 17 березня переправлено до України. Питання репатріації інших поранених вирішується.

Водночас, балканський кореспондент "Бі-Бі-Сі" передає, що сербські засоби масової інформації обговорюють можливе виведення українського контингенту із Косово.

Українська правда