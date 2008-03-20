Микола Вересень запросить до розмови Семена Глузмана

Сьогодні 20 березня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Семен ГЛУЗМАН - виконавчий секретар Асоціації психіатрів України, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини, колишній дисидент та політв’язень.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 21 березня о 18.40