Рада врахує рекомендації Венеціанської комісії в питанні зняття недоторканності - Гройсман



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі 5-го каналу.

”Якщо зараз будуть висновки Конституційного суду, а вони будуть, і будуть рекомендації Венеціанської комісії, як зробити це краще, ми, звісно, врахуємо європейський досвід. У нас є час для того, щоб це врахувати. Оскільки на цій сесії ми маємо ухвалити остаточний текст, а, наприклад, у вересні, вже на другій сесії, затвердити його остаточно. У нас часу є сьогодні достатньо, щоб напрацювати максимально якісно це”, - сказав спікер.

Він зазначив, що деякі депутати висловлюють занепокоєння щодо цього законопроекту. Проте, на його думку, цей законопроект є добрим стимулом, зокрема, для того, щоб створити хорошу судову систему. ”Щоб створити судову систему не так, як ти депутат недоторканний, а так, як ти - майбутній клієнт, якого можна звинувачувати, у якого може бути будь-що, що потребує розгляду в судах”, - зауважив Гройсман.

Спікер також відзначив, що вірить у те, що ”знайдеться чи є 300 голосів, в які будуть проголосовані ці зміни”.

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”Якщо ми і маємо робити якийсь імунітет, він має бути суто за політичну діяльність і суто європейський”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Верховна Рада України підтримала постанову про направлення до Конституційного Суду України президентського законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України і суддів) (№1776).