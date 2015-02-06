Ніхто не хоче нової й повномасштабної війни в Європі - Яценюк

Класичного воєнного вирішення конфлікту на Донбасі не існує, ніхто не хоче нової й повномасштабної війни в Європі, проте ніхто в Європі також не хоче бачити російські танки на кордоні з ЄС.

Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

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«Нам потрібний мир. Але мир у Європі залежить від миру в Україні. І щоб досягти миру, Україна повинна мати можливість себе захистити – не в наступальному сенсі, а в оборонному, - сказав Яценюк. – Ми розуміємо, що класичного воєнного вирішення конфлікту на Донбасі не існує. Ніхто не хоче нової і повномасштабної війни в Європі. Проте ніхто в Європі також не хоче бачити і російські танки на кордоні».