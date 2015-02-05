Яценюк: США, ЄС і Україна повинні триматися разом в питанні досягнення миру

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час брифінгу з державним секретарем США Джоном Керрі.

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«Найкраща можливість вирішення цього конфлікту - підтримка єдності миру. США, ЄС і Україна повинні триматися разом. Ми повинні діяти разом, в унісон, і Україна повинна сама вирішити своє майбутнє. Ми вважаємо, що США, ЄС підтримають все, що формується і пропонується українським урядом і українським народом, тому що ми поділяємо такі ж цінності і цілі. Перше завдання - досягти миру, припинити вторгнення РФ і встановити порядок у Європі. Отже, це найкращий формат нашої співпраці. Очевидно, що президент РФ Володимир Путін хоче розколоти єдність між країнами ЄС, і США, але він цього не зможе досягти», - підкреслив Арсеній Яценюк.