АП: Порошенко, Меркель і Олланд вчора федералізацію не обговорювали

Як передає кореспондент УНІАН, повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"На переговорах президента Порошенка з канцлером Німеччини Ангели Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом питання федералізації не піднімалося. Україна була, є і буде унітарною державою", - сказав він.

Читайте такожМеркель і Олланд хочуть запропонувати Путіну федералізацію і позаблоковість України в обмін на мир - ЗМІДовідка УНІАН. Росія з лютого 2014 року здійснює військову агресію проти України. Вона анексувала Крим та постачає на схід України – в Луганську та Донецьку області, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», важке озброєння та боєприпаси. Під час цієї війни, за даними ООН, майже 6 тисяч осіб загинули, більш як 10 тисяч дістали поранення, майже мільйон громадян були вимушені залишити свої домівки.

Незважаючи на санкції, які запровадили проти Росії ЄС, США, Канада, Австралія та інші країни, Москва не припиняє війну, постачаючи на Донбас навіть регулярні війська.

5 лютого 2015 року в Україну терміново прибули Меркель та Олланд. Цього ж дня у Києві перебував з візитом державний секретар США Джон Керрі. Сьогодні, 6 лютого, Олланд та Меркель планують відвідати Москву, де проведуть переговори з Володимиром Путіним.

Прес-служба президента України повідомила, що переговори Порошенка, Меркель та Олланда тривали 5 годин, і під час них вони напрацювали спільні пропозиції для втілення Мінських домовленостей.