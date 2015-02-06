Княжицький заявив про спроби в Раді повернути пропаганду РФ в український телеефір

Про це УНІАН розповів народний депутат з фракції «Народний фронт», голова комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Микола Княжицький.

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За його словами, парламент 5 лютого прийняв важливе рішення, обмеживши російську пропаганду в українському медіа ефірі. «Ми проголосували за те, щоб заборонити всі серіали, які носять антиукраїнський характер або пропагують армію або силові органи країни-агресора. Це стосується всіх фільмів, починаючи з 1991 року. І частково врахували поправку, в якій сказано, що забороняються також всі російські серіали з 2014 року. Таким чином, ми обмежили російську пропаганду в українському медіа ефірі і дали можливість українським виробникам почати виробництво свого продукту, а каналам замовляти наші українські серіали у наших виробників», - сказав він.

«Однак це не влаштувало Опозиційний блок, депутати якого вже зареєстрували законопроект, спрямований на скасування цього закону», - підкреслив парламентарій.

За інформацією Княжицького, представники Опозиційного блоку «пропонують депутатам інших політичних сил за великі гроші відкликати свої голоси за вже прийнятий закон». «Представники Опозиційного блоку шукають тих, хто готовий за гроші відкликати свої голоси за наш законопроект. Тому що їм потрібно зберегти російський вплив під будь-яким приводом», - розповів він.

Народний депутат не виключає, що на найближчій Погоджувальній раді керівників парламентських фракцій це питання буде підніматися.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект №1317, що забороняє демонструвати фільми, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора. Серед інших вимог у законопроекті прописано, що фільми і серіали не можуть пропагувати насильство, невігластво, неповагу до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички. Крім того, у фільмах не можуть брати участь люди, чиї імена внесені в Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Також сюжет фільму не повинен бути прямо чи опосередковано пов'язаний з діяльністю органів держави-агресора.

Нагадаємо, проти прийняття законопроекту №1317, що забороняє показувати на території України фільми і серіали, які популяризують органи країни-агресора, виступили представники Радикальної партії. Зокрема, її лідер Олег Ляшко заявив, що «розгляд закону перенесли на вечір, тому що, в тому числі, і наша фракція вважає, що цей закон потребує суттєвого доопрацювання».