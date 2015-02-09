Великобританія поки не постачатиме Україні озброєння
Уряд Великобританії поки виключає можливість постачання озброєння Україні, оскільки робить ставку на політичне вирішення конфлікту, але допускає, що ця позиція може змінитись.
За словами міністра закордонних справ країни Філіпа Хеммонда, за поточної ситуації постачання зброї не було б правильним, передає DW.DE. "Немає жодного військового вирішення цього конфлікту. Українці не можуть перемогти російську армію", - заявив Філіп Хеммонд, зазначивши, що Великобританія може переглянути свою позицію залежно від розвитку ситуації.
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Британський міністр наголосив, що теперішні мирні переговори можуть бути одним з останніх шансів для Росії уникнути подальших економічних збитків. "Йому треба буде відрегулювати поведінку, щоб врахувати спад російської економіки", - сказав Філіп Хеммонд, маючи на увазі російського президента Володимира Путіна. "Цей чоловік направив війська через міжнародний кордон та окупував територію іншої держави в ХХІ столітті, поводячи себе як тиран ХХ століття. Цивілізовані країни так не поводяться", - сказав він, додавши, що "ми не бачимо жодної причини терпіти таку обурливу та застарілу поведінку Кремля".
Філіп Хеммонд нагадав, що у Лондоні вважають анексію Криму незаконною. Він відкинув критичне зауваження щодо занадто незначної ролі британської дипломатії у посередництві між Москвою та Києвом. Участь занадто багатьох сторін у переговорах з Кремлем є "некорисною", пояснив міністр.