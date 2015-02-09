Великобританія поки не постачатиме Україні озброєння

За словами міністра закордонних справ країни Філіпа Хеммонда, за поточної ситуації постачання зброї не було б правильним, передає DW.DE. "Немає жодного військового вирішення цього конфлікту. Українці не можуть перемогти російську армію", - заявив Філіп Хеммонд, зазначивши, що Великобританія може переглянути свою позицію залежно від розвитку ситуації.

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Британський міністр наголосив, що теперішні мирні переговори можуть бути одним з останніх шансів для Росії уникнути подальших економічних збитків. "Йому треба буде відрегулювати поведінку, щоб врахувати спад російської економіки", - сказав Філіп Хеммонд, маючи на увазі російського президента Володимира Путіна. "Цей чоловік направив війська через міжнародний кордон та окупував територію іншої держави в ХХІ столітті, поводячи себе як тиран ХХ століття. Цивілізовані країни так не поводяться", - сказав він, додавши, що "ми не бачимо жодної причини терпіти таку обурливу та застарілу поведінку Кремля".

Філіп Хеммонд нагадав, що у Лондоні вважають анексію Криму незаконною. Він відкинув критичне зауваження щодо занадто незначної ролі британської дипломатії у посередництві між Москвою та Києвом. Участь занадто багатьох сторін у переговорах з Кремлем є "некорисною", пояснив міністр.