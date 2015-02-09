Генерал США розповів про сильні і слабкі сторони армії Росії

Про це заявив в інтерв'ю ТСН колишній командувач силами НАТО в Косово, генерал армії США у відставці Веслі Кларк.

На його думку, передусім йдеться про неспроможність росіян в боях, а також їхню не дуже хорошу натренованість. При цьому, Кларк додає, що ЗС РФ мають і сильні сторони.

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"У них дійсно гарне базове спорядження, вони добре адаптуються і орієнтуються в Східній Україні. Хоча те, що ми бачимо зараз, демонструє неспрацьованість і те, що вони насправді не настільки добре треновані. У них непогана і сучасна зброя, вона легше. Вони вміло інтегрують у свої власні розробки західні компоненти, тобто, їх прилади нічного бачення, ті, що вони використовують зараз, вони в оригіналі прийшли з Заходу. Так само, як і танк Т-90", - додає він.

Американський військовий також вважає, що російські військові не настільки переконливо воюють, а українські позиції відносно росіян в будь-якому випадку вдаліші.

"І вони годяться для того, щоб потрапляти в найм'якіші місця", - зазначив Кларк.