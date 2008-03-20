Яценюк підписав постанову про вибори у Києві
15:32, 20 березня 2008Політика
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Реєстраційний номер 2220
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК у середу, 19 березня, підписав постанову "Про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови" (реєстраційний номер 2220), яка була ухвалена Верховною Радою України 18 березня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.
Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови та Київської міської ради. Даною постановою передбачено призначення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну з дня набрання чинності документом.
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