Яценюк підписав постанову про вибори у Києві

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК у середу, 19 березня, підписав постанову "Про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови" (реєстраційний номер 2220), яка була ухвалена Верховною Радою України 18 березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови та Київської міської ради. Даною постановою передбачено призначення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну з дня набрання чинності документом.