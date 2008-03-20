Колеги Януковича з Росії і Казахстану уперше чують про ”Білий потік”

Лідер Партії регіонів, голова опозиційного уряду Віктор ЯНУКОВИЧ називає заяву прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про реалізацію проекту з будівництва газопроводу «Білий потік» «чистим популізмом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні опозиційного уряду.

«У мене були розмови з колегами з Казахстану та Росії – вони тільки посміхаються і кажуть, що вперше це почули, і з ними ніхто цього не обговорював. Тобто це чистої води популізм, який робиться на авторитеті нашої країни. Цього допустити не можна», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, такі заяви повинні грунтуватися на результаті переговорів і узгодження позицій. «Ці заяви виглядають авантюрою і, поза сумнівом, не додають авторитету Україні у відносинах із середньоазіатськими країнами», - заявив він.