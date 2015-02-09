У Криму заявили про суд над "праворадикалами", що нібито розгромили автобуси "Антимайдану" під Корсунем

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на ЗМІ окупаційної влади.

«Представники правозахисних організацій в Москві знову до нас звернулися, щоб ми надали інформацію – зібрані матеріали на 250 осіб ось з тієї корсунської трагедії. Ми зараз 12-14 перших справ передаємо в Москву, для того щоб вони пішли в суди з прав людини. Тобто починається рутинна робота з судами», – повідомив голова Ялтинської міськради Валерій Косарєв.

Читайте такожКадирова нагородили медаллю «За визволення Криму»Раніше Косарєва та іншого учасника справи, юриста Андрія Чумаченка нагородили скандальною путінською медаллю за анексію Криму.