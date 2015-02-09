У Криму заявили про суд над "праворадикалами", що нібито розгромили автобуси "Антимайдану" під Корсунем
21:27, 09 лютого 2015Політика
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У Криму готуються передати до суду справи про учасників акції «Антимайдан», які нібито постраждали під українським містом Корсунь-Шевченківський, де «праворадикали в лютому минулого року розгромили колону автобусів з кримчанами».
У Криму судитимуть "праворадикалів", які нібито розгромили загони "Антимайдану" / newsradio.com.ua
Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на ЗМІ окупаційної влади.
«Представники правозахисних організацій в Москві знову до нас звернулися, щоб ми надали інформацію – зібрані матеріали на 250 осіб ось з тієї корсунської трагедії. Ми зараз 12-14 перших справ передаємо в Москву, для того щоб вони пішли в суди з прав людини. Тобто починається рутинна робота з судами», – повідомив голова Ялтинської міськради Валерій Косарєв.
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