Головний редактор «Известий»: Яценюк давав нам інтерв`ю і особисто його читав!

Головний редактор газети "Известия в Украине" Яніна Соколовська наполягає, що спікер Арсеній Яценюк давав інтерв`ю виданню, яке було опубліковано у четвер.

"Питання я ставила особисто, питання одержувала теж особисто. Написане інтерв`ю відправила йому на затвердження. Як заявила мені його помічниця, вчора о 9.20 він це інтерв`ю читав особисто, і питань до нього не було. А ті правки, які до нього були, вони мені переслали, і, власне, з цими правками воно і було оприлюднене", - сказала Соколовська.

Газета "Известия в Украине" у четвер надрукувала інтерв`ю з Яценюком, в якому спікер говорить про газові відносини України і Росії, державний устрій України, відносини країни з НАТО. Зокрема, згідно з газетою, Яценюк заявляє, що на квітневому саміті НАТО в Бухаресті Україна не приєднається до Плану дій щодо членства в альянсі.

Прес-служба Верховної Ради України поширила заяву про те, що Яценюк інтерв`ю виданню не давав, а матеріал, оприлюднений в газеті, є вільним викладом думок, висловлених спікером, причому, з посиленням деяких акцентів.

Прес-служба в документі наголошує, що надрукований матеріал "не відображає позицію голови Верховної Ради України як політика і посадовця".

"Що відбулося сьогоднішнім вранці, мені важко припустити. Але мені б хотілося думати, що це не позиція молодого перспективного політика Яценюка, а помилка його секретаріату", - прокоментувала Соколовська заяву прес-служби парламенту України.

Сегодня