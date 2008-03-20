Ющенко прокоментує рішення ВР про вибори у Києві. Інтерв`ю на УТ-1

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв`ю для спеціального проекту телепрограми «Точка зору» Першого Національного телеканалу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у розмові з журналістом Юрієм ГРОМНИЦЬКИМ глава держави прокоментував прийняття Верховною Радою постанови про проведення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови.

Також йшлося про питання депутатської недоторканності, виконання коаліційної угоди між БЮТ на «Нашою Україною - Народною самообороною» та візит Президента США Джорджа БУША в Україну.

Окремо В.ЮЩЕНКО торкнувся теми подолання інфляційних процесів в економіці держави.

Інтерв`ю вийде сьогодні, 20 березня, о 19.10 з повтором о 21.25.