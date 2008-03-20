Черновецькому готуватися до Євро-2012 не перешкодять ніякі перевибори

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє демонтувати ТРЦ «Троїцький» до початку літа і впевнений, що столиця України зустріне фінал Чемпіонату Європи з футболу 2012 року як справжня європейська столиця.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Сьогодні розпочинається демонтаж торгового центру «Троїцький», який впродовж останнього року був каменем спотикання для проведення у Києві фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу. Вимоги інспекторів УЄФА будуть виконані у повному обсязі. І вже до початку літа ми завершимо демонтаж цього скандально відомого об’єкта, дозвіл на будівництво якого було видано минулою київською владою», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що належна підготовка та проведення Євро-2012 є одним з головних напрямів роботи столичної мерії. «Доручення Президента про своєчасну підготовку до цього найважливішого заходу буде виконано”, - наголосив мер столиці.

При цьому він підкреслив, що міська влада підходить до рішення цього питання комплексно. За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, вже зараз оновлюється громадський транспорт, реконструюються об`єкти культури до рівня європейських стандартів, приводиться у належний стан освітлення вулиць і будівель.

”При зростанні бюджету столиці за час роботи моєї команди практично у п`ять разів ми знаємо, де знайти необхідні кошти. І я хочу сказати, що вся інфраструктура Києва буде вчасно підготовлена до проведення Чемпіонату Європи. І Євро-2012 ми зустрінемо як справжня європейська столиця. Цьому », – зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.