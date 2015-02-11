Дії терористів свідчать про спроби розширити територію збройного протистояння - МЗС

Про це йдеться в Заяві Міністерства закордонних справ України, наданою УНІАН.

Як зазначається в документі, «на превеликий жаль, на тлі активізації зусиль України та міжнародної спільноти з метою забезпечення повного припинення вогню і реалізації Мінських домовленостей дії терористів свідчать про їх спроби розширити територію збройного протистояння.

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Інакше, ніж цілеспрямованою розправою над цивільним населенням міста, мешканці якого ніколи не бажали і не бажають мати нічого спільного з терористичними угрупованнями, це назвати не можна. Показово, що провокація вже традиційно відбулася в момент, коли намітилася крихка надія на досягнення домовленостей з врегулювання ситуації та встановлення стійкого миру на Донбасі».

У Заяві також зазначається , що «ні в кого не повинно бути жодних сумнівів в тому, що винні у цьому та інших вбивствах мирних людей обов’язково будуть притягнуті до відповідальності», а також наголошується, що «за всі злочини незаконних збройних формувань на Донбасі, які здійснюються російською зброєю і за участі російських громадян, відповідальність несе саме Російська Федерація».

«Вимагаємо від Росії негайно припинити підтримку терористичних угруповань у Донецькій та Луганській областях, вивести з території України всю свою зброю, важку техніку і військовослужбовців, як це передбачено Мінськими домовленостями.

Очікуємо, що цей злочин, його виконавці та ті, хто за ними стоїть, будуть рішуче засуджені міжнародною спільнотою», підкреслюється у Заяві МЗС.

Дипломати висловлюють співчуття сім’ям загиблих та сподіваються на швидке одужання всіх поранених.