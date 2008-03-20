Ющенко має кандидатуру на мера Києва?

Представники парламентської групи “Народна самооборона” просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА звільнити главу його Секретаріату Віктора БАЛОГУ.

Про це йшлося на сьогоднішній ранковій зустрічі представників групи з В.ЮЩЕНКОМ, повідомляє “5 канал”.

Зокрема, народний депутат Олесь ДОНІЙ зазначив, що “на адресу Президента була поставлена одна вимога і одне питання. Від групи «Народна самооборона» була висловлена така позиція, що В.ЮЩЕНКО має відправити у відставку з посади глави Секретаріату Президента В.БАЛОГУ. І було запитання, кого В.ЮЩЕНКО бачить на посаді голови міста Києва або прийнаймні, кого він бачить претендентом на позачергових виборах".

Зі свого боку, народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ сказав, що Президент має пропозицію щодо такої кандидатури і сподівається, що ця пропозиція може бути підтримана і в рамках блоку, і в рамках коаліції.

“Щоправда, ми не говорили про прізвища. Я думаю, що це питання найближчого майбутнього. Прізвища не називалися, але я думаю, що це нормально, коли Президент висловив свою згоду з тим, що в Києві потрібно міняти владу і проводити вибори, а питання кандидатури має визначитися спочатку в робочому порядку", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК підписав парламентську постанову про позачергові вибори Київського міського голови і Київської міської ради.