Тимошенко: мені дуже шкода, що Янукович не рахує дні

Уряд планує запросити парламентську опозицію для участі 27 березня у своєму розширеному засіданні, присвяченому результатам роботи Кабміну протягом перших 100 днів діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«У наступний четвер буде якраз відкрите засідання уряду, на яке ми запросимо і представників парламентської опозиції, і представників парламентської коаліції, запросимо громадськість. Уряд звітуватиме за 100 днів і відповідатиме на відкриті і, якщо будуть, жорсткі запитання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр впевнена, що уряд за багатьма напрямами представить позитивні результати.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО вважає передчасною критику лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, висловлену сьогодні на засіданні опозиційного уряду.

«Мені дуже шкода, що Віктор ЯНУКОВИЧ не рахує дні, тому що 100 днів ще не минуло. Він навіть не порахував, що сьогодні він таким чином відзначив 90 днів по своєму власному уряду. Потрібно рахувати», - порекомендувала Ю.ТИМОШЕНКО.