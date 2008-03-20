Ющенко: що треба змінити в Службі безпеки і з якою метою

Реформування Служби безпеки України зумовлено необхідністю підвищення ефективності протидії новим реальним і потенційним загрозам національній безпеці України. Про це йдеться в Концепції реформування СБУ, яку затвердив Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про Концепцію реформування Служби безпеки України».

Текст документу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Концепція визначає мету, завдання та основні напрями дальшого реформування СБУ як складової сектору безпеки держави. Реформування має здійснюватися відповідно до пріоритетів національних інтересів України, визначених Законом України «Про основи національної безпеки України» і Стратегією національної безпеки України, зокрема таких, як приєднання до європейської та євроатлантичної системи безпеки, що передбачає взаємовигідну співпрацю і набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і Європейському Союзі (ЄС).

Як йдеться в Концепції, реформування Служби безпеки України зумовлено, зокрема, необхідністю підвищення ефективності протидії новим реальним і потенційним загрозам національній безпеці України у сфері державної безпеки, подальшого розвитку сектору безпеки держави, в тому числі його складової - Служби безпеки України;

більш цілеспрямованої діяльності із забезпечення національної безпеки України у сфері державної безпеки шляхом уточнення компетенції складових сектору безпеки, необхідністю уникнення дублювання низки завдань і функцій СБУ іншими державними органами;

змін правових, організаційних та інших засад функціонування СБУ з урахуванням демократичних перетворень у суспільстві, інтеграції України в європейський та євроатлантичний економічний, політичний і безпековий простір тощо.

Реформування СБУ має здійснюватися на основі Комплексної цільової програми реформування Служби безпеки України, яку буде розроблено з урахуванням положень цієї Концепції.

Метою реформування СБУ є “створення ефективної, динамічної та гнучкої в управлінні, укомплектованої високопрофесійними фахівцями, забезпеченої сучасними матеріальними і технічними засобами спеціальної служби, приведення завдань, функцій і напрямів її діяльності у відповідність із сучасними потребами забезпечення національної безпеки у сфері державної безпеки, захисту людини і громадянина, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у контексті реалізації державної політики національної безпеки та інтегрування в європейські безпекові структури”.

Як йдеться в Концепції, головним завданням реформованої СБУ має бути забезпечення національної безпеки у сфері державної безпеки шляхом здійснення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, профілактики і розслідування злочинів та правопорушень у сфері національної безпеки та інформаційно-аналітичної роботи відповідно до Конституції і законів України.