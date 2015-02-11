Порошенко відбув до Мінська на переговори по Донбасу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Порошенко запевнив, що Україна і Євросоюз на саміті «нормандської четвірки» в Мінську наполягатимуть на безумовному припиненні вогню на сході України.

"Можу вас запевнити, що Україна і Європейський Союз виступлять з єдиною позицією на Мінському саміті. Ми будемо говорити одним голосом, і ключова позиція - ми наголошуємо і наполягаємо: нам необхідно безумовне, без будь-яких попередніх вимог, припинення вогню", - сказав глава держави.

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За його словами, можливо, сьогодні найбільш важлива дата в історії України.

Порошенко запевнив при цьому, що Україна прагне миру.

Як очікується, переговори лідерів країн «нормандської четвірки» - президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна розпочнуться у Мінську о 17.30 за київським часом.