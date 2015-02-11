Порошенко, Олланд і Меркель вже чекають на Путіна в Палаці Незалежності в Мінську

Президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель прибули в Палац Незалежності в Мінську для участі у переговорах по Україні.

Їх привітав Президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА. Першим у Палац Незалежності прибув Президент України Петро Порошенко. Читайте такожУкраїна на переговорах у Мінську буде вимагати відновлення контролю над кордоном - Клімкін Нагадаємо, сьогодні в Мінську відбудеться зустріч президентів Росії Володимира Путіна, України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Зарубіжні лідери мають обговорити пропозиції щодо плану врегулювання ситуації на Донбасі.

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