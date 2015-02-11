ЗМІ пояснили, чому виходив Порошенко
21:54, 11 лютого 2015Політика
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Президент України на кілька хвилин залишив кімнату, де відбувалися переговори у Мінському форматі, для розмови з Генштабом України.
REUTERS
Про це повідомляє Громадське ТВ у Твіттері без посилання на джерело.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що Порошенко вийшов з кімнати, де відбувалися переговори і піднявся на другий поверх палацу, після чого повернувся назад.
Президент виходив на телефону розмову з Генштабом
— Hromadske.TV (@HromadskeTV) 11 февраля 2015
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