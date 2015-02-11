Переговори в Мінську можуть затягтися до ранку

Сторони намагаються домовитися про мир на Донбасі, йдеться в сюжеті ТСН.

Петро Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд і Володимир Путін зібралися в новозбудованому палаці незалежності Білорусі. Господарем зустрічі є президент цієї країни Олександр Лукашенко.

Розмова відбувається переважно за зачиненими дверима. Про досягнення результату має свідчити анонс спільної заяви учасників переговорів. Подію висвітлюють понад 500 представників ЗМІ з усього світу.

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Російські журналісти вже встигли осоромитися скандальною поведінкою. Спершу один із представників телебачення РФ почав вигукувати образливі слова на адресу Порошенка, а потім представник пропагандистського каналу LifeNews не знайшов кращого рішення, як гавкати, наче пес, на українських журналістів.

Наразі з пресою учасники зустрічі спілкуються мало.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров лише сказав, що розмова відбувається активно. На запитання, що це означає, дипломат пояснив: "Це краще, ніж супер".

Разом із тим інші учасники російської делегації припускають, що переговори затягнуться ледве не на всю ніч, а підсумковий документ буде підписано в четвер, 12 лютого.