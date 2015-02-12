ЗМІ: Документ за підсумками зустрічі в Мінську переданий контактній групі
09:03, 12 лютого 2015Політика
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Контактна група по врегулюванню ситуації в Україні отримала документ, розроблений лідерами країн-учасників "нормандського формату", на розгляд та візування.
REUTERS
Про це повідомило РИА Новости джерело, близьке до ходу переговорів.
"Документ був переданий на розгляд та візування контактної групи", - повідомив співрозмовник агентства.
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Лідери "нормандської четвірки" в Мінську ведуть переговори про врегулювання в Україні протягом вже більше 13 годин.
Лідери Росії, України, Німеччини та Франції почали зустріч напередодні близько 19.15 у вузькому складі. Через дві години вони вийшли для фотографування, а потім продовжили переговори в розширеному складі. Ще через деякий час глави держав повернулися до контактів у вузькому складі.
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