Меркель і Олланд провели розмову за зачиненими дверима з Путіним - ЗМІ

Про це повідомило ТАСС джерело, близьке до переговорного процесу в рамках "нормандської четвірки".

Інше джерело в російській делегації підтвердило ТАСС, що переговорний процес триває.

Приблизно о 9.45 за київським часом Меркель і Олланд завершили переговори з Путіним і перейшли в кімнату, де проходили переговори "нормандської четвірки".

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Порошенко і Путін також повернулися до залу переговорів, де перебувають Меркель і Олланд.

Крім того, за інформацією ТАСС, Спецпредставник голови ОБСЄ в контактній групі з України Хайді Тальявіні прибула на зустріч з Меркель, Олландом і Порошенком.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що на переговорах "поки що жодних добрих новин" немає. Його слова наводить агентство France-Presse. Глава України заявив, що ряд умов, висунутих російською стороною, є "неприйнятними".

Водночас, ЗМІ повідомляють, що підготовлений у Мінську документ має на увазі припинення вогню в Україні протягом двох діб. Про це повідомило німецьке агентство DPA з посиланням на власні джерела.

Переговори президентів України, РФ, Франції Петра Порошенка, Володимира Путіна і Франсуа Олланда, а також канцлера ФРН Ангели Меркель тривали 14 годин і завершилися близько 9.00 ранку 12 лютого.