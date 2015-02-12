Меркель і Олланд провели розмову за зачиненими дверима з Путіним - ЗМІ
Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд після завершення переговорів «нормандської четвірки» в Мінську провели розмову за зачиненими дверима з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомило ТАСС джерело, близьке до переговорного процесу в рамках "нормандської четвірки".
Інше джерело в російській делегації підтвердило ТАСС, що переговорний процес триває.
Приблизно о 9.45 за київським часом Меркель і Олланд завершили переговори з Путіним і перейшли в кімнату, де проходили переговори "нормандської четвірки".
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Порошенко і Путін також повернулися до залу переговорів, де перебувають Меркель і Олланд.
Крім того, за інформацією ТАСС, Спецпредставник голови ОБСЄ в контактній групі з України Хайді Тальявіні прибула на зустріч з Меркель, Олландом і Порошенком.
Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що на переговорах "поки що жодних добрих новин" немає. Його слова наводить агентство France-Presse. Глава України заявив, що ряд умов, висунутих російською стороною, є "неприйнятними".
Водночас, ЗМІ повідомляють, що підготовлений у Мінську документ має на увазі припинення вогню в Україні протягом двох діб. Про це повідомило німецьке агентство DPA з посиланням на власні джерела.
Переговори президентів України, РФ, Франції Петра Порошенка, Володимира Путіна і Франсуа Олланда, а також канцлера ФРН Ангели Меркель тривали 14 годин і завершилися близько 9.00 ранку 12 лютого.