Експерти критикують бюджетні ініціативи Тимошенко

Експерти критикують уряд за надто соціальний бюджет цього року та висловлюють занепокоєння неузгодженістю доходів та соціальних видатків, які передбачені бюджетною декларацією на 2009 рік.

Уряд пішов на збільшення соціальної частини цьогорічного бюджету через зубожіння українців, пояснює перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко. За його словами, саме тому в бюджетній декларації на наступний рік урядовці передбачили низку соціальних реформ, зокрема планують прирівняти мінімальну зарплату до прожиткового рівня та розпочати масштабну пенсійну реформу. Директор Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Ірина Щербина критикує такі ініціативи уряду, адже для їх реалізації потрібно передбачити чимало коштів з урахуванням інфляційних викликів. «Виникає дуже багато питань, чи будуть забезпечені бюджетними ресурсами ці інновації? За рахунок яких ресурсів? Поки що в бюджетній декларації на наступний рік не було сказано жодного слова щодо приватизації, хоча це є дуже актуальне джерело». На переконання Щербини, уряду слід терміново переглянути приватизаційну політику в частині видатків на соціальні потреби, враховуючи що ресурси від роздержавлення є вичерпними.

Німецька хвиля