Для успіху у проведенні реформ Україні потрібен лише мир – президент

Для успіху у проведенні реформ Україні потрібен лише мир.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Він нагадав про нову програму співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом.

За словами Порошенка, це надзвичайно важлива фінансова підтримка для проведення реформ в Україні.

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“І зараз для успішності проведення реформ в Україні нам потрібно одне — мир”, - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 12 лютого затвердив меморандум співпраці з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол.

За словами директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, загальний пакет фінансової допомоги, яка буде надана Україні в найближчі 4 роки, становитиме близько 40 млрд дол., включаючи 17,5 млрд дол. за новою програмою кредитування економіки з боку Міжнародного валютного фонду.