Ложкін та Сорос закликали Захід фінансово підтримати Україну, щоб війна не почалася у Європі

Таку думку у своїй статті для The Washington Post висловив глава Адміністрації Президента Борис Ложкін.

Він наголосив, що війна на Донбасі підірвала світову післявоєнну систему безпеки і кинула виклик цінностям, на яких будується демократичне суспільство, в тому числі Євросоюз. Ложкін нагадав, що Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї заради миру в обмін на гарантії територіальної цілісності від США, Великобританії та Росії.

«Між тим війна на Донбасі забрала життя не лише тисяч українців, а й пасажирів малайзійського «Боїнга». Тож українські солдати насправді захищають не тільки свою країну, а й європейські цінності та безпеку», – зазначив глава АП.

Водночас, за його словами, Україна отримує набагато менше підтримки з Заходу ніж держави, які менше прагнуть до демократії.

«Україна, яка зараз стикнулася з найбільшою кризою безпеки в Європі з часів Другої світової війни, отримала менше допомоги за останні десять років, ніж Казахстан, Грузія, Польща та навіть Росія», – наголосив Ложкін.

Разом з тим він підкреслив, допомога Україні є критично необхідною для того, щоб уникнути поширення зони конфлікту у самому центрі Європи.

«Допомога Україні – це інвестиція у безпечну, сильну та процвітаючу Європу. Військова підтримка допоможе Україні стати надійним захисником Західного світу, а фінансова та політична підтримка є необхідною умовою успіху реформ в країні», – заявив Ложкін.

Схожу позицію з главою АП України мають інвестор і філантроп Джордж Сорос та філософ Бернар-Анрі Леві. У своїй статті для The New York Times вони підкреслюють: «Україні терміново потрібна фінансова підтримка у розмірі 15 мільярдів доларів. Також західний світ має дати політичні гарантії у виділенні додаткових коштів в залежності від успіху реформ в Україні».

За словами Сороса, мова сьогодні йде не лише про майбутнє України, але й усього Європейського Союзу.

«Втрата України призведе до того, що зміцниться російська практика вирішувати будь-які питання силою на противагу європейській традиції дотримуватися закону. І навпаки, якщо Європа надасть фінансову допомогу Україні, Путін буде змушений відмовитися від агресії. В результаті процвітаюча та стабільна Україна стане стимулом для створення нової Росії, яка зі стратегічної загрози перетвориться на стратегічного партнера», – йдеться в статті.

Нагадаємо, що вісім колишніх високопоставлених дипломатів та військових США опублікували звіт, у якому закликали уряд Сполучених Штатів і керівництво НАТО надати Україні зброю і підтримку на суму 2 мільярди доларів.