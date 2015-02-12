ЄС запровадить санкції проти РФ, незважаючи на угоду в Мінську - ЗМІ

Про це повідомило високопоставлене джерело в ЄС, пише Українська правда з посиланням на Euobserver.

Рішення про розширення чорного списку було ухвалене на засіданні ради міністрів закордонних справ країн ЄС у відповідь на атаки терористів проти мирних жителів Маріуполя наприкінці січня.

Як повідомлялося, імплементацію цього рішення було відкладено на прохання України до понеділка 16 лютого.

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Як зауважив глава МЗС Франції Лоран Фабіус, санкції відкладено, щоб дати шанс переговорам "нормандської четвірки" у Мінську.

Раніше глава МЗС Латвії заявив, що ЄС точно не буде скасовувати санкції, введені в зв'язку з обстрілами Маріуполя, навіть якщо Росія буде дотримуватись режиму припинення вогню.

12 лютого в Мінську було погоджено документа під назвою "Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод".

Детальний його опис читайте в аналітичному матеріалі "Підсумки мінської ночі – небезпеки угоди для України".