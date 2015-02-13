Російський політолог: Для Путіна Україна є лише простором для маневрів

Про це в ефірі ТСН заявив російський політолог Станіслав Бєлковський. За його словами, зміст Мінських домовленостей-ІІ, які фактично створили Придністров'я-ІІ в тому, що Путін дійсно може так зробити.

"Немає жодних обмежень для нього. І Путін не визнав себе стороною конфлікту. Це також треба усвідомити, як важливий результат цих домовленостей. Він завжди може сказати, що так звані "ДНР" та "ЛНР" діють на свій розсуд і він не відповідає за їхні рішення", - каже політолог.

Водночас він наголосив, що домовленості, досягнуті напередодні у Мінську, ніяк не відрізняється від Мінських домовленостей-І, які було досягнуто 19 вересня минулого року.

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"Різниця лише в тому, на мій погляд, що зараз це вже було скріплено чотирма лідерами, а не лише представниками тих чи інших сторін без повноважень, тому що Ангела Меркель та Франсуа Олланд виконували свої зобов'язання перед Європою щодо досягнення миру будь-якою ціною", - говорить Бєлковський.

"Щодо Володимира Путіна, на мій погляд, за підсумками Мінських зустрічей-ІІ, він вважає, що переграв своїх опонентів. Він створив Придністров'я-ІІ на території Донецької та Луганської областей і в нього немає сурових зобов'язань щодо інших сторін", - продовжує експерт.

Водночас, він зазначив, що кінцева мета Путіна - повернення до Ялтинсько-Постдамьского світу, який зник більше 25 років тому.

"Путіним керує образа на Захід. Він хоче довести, що він є лідером, з яким треба спілкуватися, з яким треба домовлятися щодо принципових питань долі сучасного світу попри поразку СРСР у Холодній війні. Захід на це погодитися не може".

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"Україна є лише приводом, простором для маневрів Путіна...Я вважаю, що Путін грає проти історії. Він хоче повернутися до Ялтинсько-Постадамського світу, що неможливо. Але в тактичному сенсі, це може бути дуже шкідливо і небезпечно не лише для України і Європи, а й для всього світу. Бо з точки зору політичних амбіцій Путін може піти дуже далеко", - додав політолог.

Він також наголосив, що в тактичному сенсі, треба готуватися до тривалої кризи, яка може тривати два чи три роки.

"Але я вважаю, що навіть в середньостроковій перспективі Путін програє. У мене немає апокаліптичних прогнозів. Тому що Путін розуміє, що він програв головну гру - гру за любов Заходу", - наголосив Бєлковський.

"Але якою буде помста Путіна - дізнаємося у найближчі два роки. Це може бути болісним і для України, і для Росії, і для Європи в цілому" - резюмував він.