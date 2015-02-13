Російський політолог: Для Путіна Україна є лише простором для маневрів
Повного неповернення до війни зараз не може ніхто гарантувати. Як тільки Путін усвідомить, що Європа не виконує його забаганки та примхи, він може повернутися до сценарію війни.
Про це в ефірі ТСН заявив російський політолог Станіслав Бєлковський. За його словами, зміст Мінських домовленостей-ІІ, які фактично створили Придністров'я-ІІ в тому, що Путін дійсно може так зробити.
"Немає жодних обмежень для нього. І Путін не визнав себе стороною конфлікту. Це також треба усвідомити, як важливий результат цих домовленостей. Він завжди може сказати, що так звані "ДНР" та "ЛНР" діють на свій розсуд і він не відповідає за їхні рішення", - каже політолог.
Водночас він наголосив, що домовленості, досягнуті напередодні у Мінську, ніяк не відрізняється від Мінських домовленостей-І, які було досягнуто 19 вересня минулого року.
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"Різниця лише в тому, на мій погляд, що зараз це вже було скріплено чотирма лідерами, а не лише представниками тих чи інших сторін без повноважень, тому що Ангела Меркель та Франсуа Олланд виконували свої зобов'язання перед Європою щодо досягнення миру будь-якою ціною", - говорить Бєлковський.
"Щодо Володимира Путіна, на мій погляд, за підсумками Мінських зустрічей-ІІ, він вважає, що переграв своїх опонентів. Він створив Придністров'я-ІІ на території Донецької та Луганської областей і в нього немає сурових зобов'язань щодо інших сторін", - продовжує експерт.
Водночас, він зазначив, що кінцева мета Путіна - повернення до Ялтинсько-Постдамьского світу, який зник більше 25 років тому.
"Путіним керує образа на Захід. Він хоче довести, що він є лідером, з яким треба спілкуватися, з яким треба домовлятися щодо принципових питань долі сучасного світу попри поразку СРСР у Холодній війні. Захід на це погодитися не може".
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"Україна є лише приводом, простором для маневрів Путіна...Я вважаю, що Путін грає проти історії. Він хоче повернутися до Ялтинсько-Постадамського світу, що неможливо. Але в тактичному сенсі, це може бути дуже шкідливо і небезпечно не лише для України і Європи, а й для всього світу. Бо з точки зору політичних амбіцій Путін може піти дуже далеко", - додав політолог.
Він також наголосив, що в тактичному сенсі, треба готуватися до тривалої кризи, яка може тривати два чи три роки.
"Але я вважаю, що навіть в середньостроковій перспективі Путін програє. У мене немає апокаліптичних прогнозів. Тому що Путін розуміє, що він програв головну гру - гру за любов Заходу", - наголосив Бєлковський.
"Але якою буде помста Путіна - дізнаємося у найближчі два роки. Це може бути болісним і для України, і для Росії, і для Європи в цілому" - резюмував він.