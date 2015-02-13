Кремль намагається дистанціюватися від питання звільнення Савченко - депутат

Ця позиція президента Петра Порошенка була підтримана як канцлером Німеччини Ангелою Меркель, так і президентом Франції Франсуа Олландом, повідомила народний депутат Ірина Фріз.

Читайте такожПитання Савченко в Мінську не обговорювалося, рішення про її звільнення буде приймати суд - Пєсков

Вона підкреслила, що цілком зрозуміло, що для російського споживача офіційна дезінформація є послідовною позицією речників їх влади, адже протягом останніх семи місяців росіян "годували" тим, що наша льотчиця головний ворог Росії. Але я не розумію чому наші ЗМІ тиражують це твердження. "Є заява президента України за підсумками переговорів про те, що Надія Савченко має бути звільнена і вирішення цього питання має довести не словом, а ділом Володимир Путін, якщо РФ готова виконувати досягнуті домовленості. На мій погляд інтерпретації офіційного речника є як мінімум некоректними, максимум - спекулятивними", - підсумувала Ірина Фріз.