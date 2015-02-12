Порошенко знову наголосив на необхідності звільнення Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції із президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Говорячи про підсумки сьогоднішніх Мінських домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі, Порошенко у черговий раз нагадав, що домовилися не лише звільнити всіх заручників.

«Ми знову закликаємо Росію звільнити Надію Савченко, яка 62 дні голодує з 241 дня її незаконного позбавлення волі», - наголосив Порошенко.

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«Ми очікуємо нелегкого процесу імплементації (сьогоднішніх домовленостей)», - додав він.

Глава держави наголосив, що Україна завжди була дуже відповідальною в імплементації Мінських домовленостей, чого не можна сказати про іншу сторону.

«Саме тому я також сьогодні прибув до Брюсселя для координації наших подальших кроків із партнерами з Європейського Союзу», - сказав президент.

На його переконання, ЄС знову продемонстрував справжні партнерські відносини з Україною.

Порошенко подякував усім лідерам країн-членів ЄС за тверду підтримку України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, у Мінську за підсумками переговорів лідерів «нормандської четвірки» був затверджений комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей.

Як зазначив президент України Порошенко, коментуючи підписані домовленості, вони, зокрема, передбачають звільнення всіх заручників протягом 19 днів.

Порошенко зазначив, що під час переговорів порушив питання про звільнення Савченко.

«Мене поінформували, що це має бути зроблено найближчим часом, після завершення медичної експертизи і попереднього слідства. Я звернувся, щоб це було зроблено негайно, і це було підтримано федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом», - повідомив глава держави.

Проте пізніше адвокат льотчиці Марк Фейгін заявив, що справа Савченко формально буде продовжена і завершиться процесуальним способом.

Раніше, 10 лютого, Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю обвинуватили у незаконному перетині кордону.

Льотчицю утримують у московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.