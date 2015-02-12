Порошенко: досягнута домовленість про звільнення Надії Савченко

Президент України Петро Порошенко заявив, що досягнута домовленість про швидке звільнення українського військовослужбовця Надії Савченко, передає агентство Reuters.

Як повідомляє Комерсант, раніше 10 лютого Басманний суд Москви продовжив термін арешту громадянці України Надії Савченко до 13 травня. Вона звинувачується в пособництві у вбивстві двох російських журналістів під Луганськом в липні 2014 року, а також у незаконному перетині кордону Росії.