Депутати розійшлися відпочивати до березня

Про це, закриваючи пленарне засідання у п'ятницю, повідомив віце-спікер Андрій Парубій, повідомляє «Українська правда».

Депутати працюватимуть ці два тижні в комітетах і на округах.

Відповідне рішення Рада прийняла ще два тижні тому, коли вирішила працювати два тижні поспіль в пленарному режимі: з третього по тринадцяте лютого.

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При цьому, уряд обіцяв до 15 лютого подати у парламент проект змін до державного бюджету, але чи відбудеться це, якщо депутати роз'їдуться з Києва, не зрозуміло.