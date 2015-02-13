Депутати розійшлися відпочивати до березня
14:46, 13 лютого 2015Політика
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Верховна Ради України не проводитиме пленарних засідань два тижні - до 3 березня.
Депутати працюватимуть в комітетах і на округах / УНІАН
Про це, закриваючи пленарне засідання у п'ятницю, повідомив віце-спікер Андрій Парубій, повідомляє «Українська правда».
Депутати працюватимуть ці два тижні в комітетах і на округах.
Відповідне рішення Рада прийняла ще два тижні тому, коли вирішила працювати два тижні поспіль в пленарному режимі: з третього по тринадцяте лютого.
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При цьому, уряд обіцяв до 15 лютого подати у парламент проект змін до державного бюджету, але чи відбудеться це, якщо депутати роз'їдуться з Києва, не зрозуміло.
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