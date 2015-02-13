Меркель повідомила Назарбаєву, що допускає можливість чергової зустрічі "нормандської четвірки"

Як повідомляє прес-служба президента Казахстану, про це вона сказала в ході телефонної розмови з Нурсултаном Назарбаєвим.

Сторони говорили про підсумки переговорів президентів України, Франції та Росії, а також канцлера Німеччини в «нормандському форматі» в Мінську.

Назарбаєв відзначив вагомий внесок Меркель в успішне завершення мінської зустрічі.

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Прес-служба казахського президента повідомляє, що Меркель підкреслила важливість зусиль глави Казахстану по просуванню процесу мирного врегулювання конфлікту на сході України і попросила продовжити цю значиму роботу, відзначивши можливість проведення зустрічі «нормандської четвірки» в Астані.

Співрозмовники висловили сподівання, що вжиті зусилля всіх сторін щодо забезпечення мирного процесу сприяють врегулюванню кризи в Україні.

Розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.