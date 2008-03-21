Вибори мера Києва відбудуться 25 травня

Дострокові вибори Київського міського голови та Київської міської ради мають відбутися 25 травня.

Про це УНІАН повідомила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Галина БІЛИК.

“З сьогоднішнього дня, оскільки опубліковано постанову Верховної Ради, почався відлік виборчої компанії. Вибори мають відбутися через 70 днів, це виходить 25 травня”, - сказала голова міського тервиборчкому .

За словами Г.БІЛИК, найближчим часом має відбутися засідання КМТВК, на якому, згідно з законодавством, комісія повинна прийняти рішення про проведення виборів в столиці.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови і Київської міської ради. За відповідну постанову проголосували 246 із 441 народного депутата, зареєстрованого в залі.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 21 березня 2008 р. у газеті “Голос України” №55 (4305) офіційно опубліковано Постанову ВР №143-VI «Про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.