Президент посилив контроль над ЗСУ та іншими військовими формуваннями

Відповідний текст документу розміщено на сайті голови держави.

«З метою посилення контролю за діяльністю ЗСУ, інших військових формувань та відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України, статті 13 Закону "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" постановляю затвердити Положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань», - йдеться в указі.

Читайте такожПорошенко запровадить воєнний стан по всій Україні, якщо не буде мируДокументом визначено визнати такими, що втратили чинність: статті 2 і 3 указу від 13 серпня 2010 року № 815 "Про забезпечення здійснення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань"; указ від 27 вересня 2010 року №917 "Про Положення про здійснення контролю президента за діяльністю ЗСУ та інших військових формувань"; указ від 26 лютого 2013 року № 91 "Про внесення змін до указів президента від 13 серпня 2010 року №815 та від 27 вересня 2010 року № 917"; пункти 7 і 8 статті 1 указу глави держави від 16 грудня 2014 року № 934 "Про внесення змін до деяких указів президента України".

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування, зазначили в прес-службі президента.