ЗМІ: посла України Цибенка викликали в МЗС Грузії

Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», приводом для цього стало призначення колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі керівником радників президента України.

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За інформацією грузинських ЗМІ, незадоволення Тбілісі викликає те, що Михайло Саакашвілі обійняв таку посаду, будучи оголошеним на батьківщині в розшук за низкою кримінальних справ.

Раніше повідомлялося, що зараз вирішується питання про включення Михайла Саакашвілі в циркуляр Інтерполу.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого своїм указом президент Петро Порошенко створив міжнародну Консультативну раду реформ і призначив Михайла Саакашвілі її головою.