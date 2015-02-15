Британія підтримає нові санкції у разі невиконання Мінських домовленостей - Кемерон

Про це заявив прем’єр-міністр Девід Кемерон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави Української держави.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі після оголошення режиму припинення вогню опівночі 15 лютого. Порошенко підкреслив, що постійне і всеохоплююче припинення вогню на всій лінії зіткнення необхідне для подальшого відводу важкого озброєння.

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Президент України подякував британському прем’єру за його особисту підтримку на засіданні Європейської Ради, що відбулось у Брюсселі 12 лютого, та за сильну позицію Британії на підтримку України, відображену в останній резолюції «Великої сімки», зазначається у повідомленні.

Кемерон запевнив Порошенка, що Україна може розраховувати на підтримку Великої Британії у Раді Безпеки ООН, де вона є постійним членом.

Співрозмовники домовились про тісну координацію подальших кроків задля мирного врегулювання на Донбасі, додали в прес-службі.