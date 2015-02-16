ЄС потрібно кілька днів для оцінки дотримання перемир'я на Донбасі

Про це в Лодзі повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Рафал Тшасковський, який бере участь у форумі Європа-Україна. "Побачимо через 2-3 дні, що буде відбуватися в Дебальцевому, чи дійсно дотримуються умови перемир'я. Все від цього залежить", - сказав він.

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Дипломат зазначив, що з моменту оголошення перемир'я в ніч на 15 лютого зафіксовано декілька "інцидентів" в "одному або декількох місцях", і реакція Євросоюзу буде залежати від подальшого розвитку подій в регіоні.

"Якщо за кілька днів насправді буде перемир'я, то ситуація буде іншою. Якщо бої відновляться, то ЄС має вчинити принципово", - сказав він.

Рафал Тшасковський нагадав, що лідери Євросоюзу на своїй останній зустрічі 12 лютого доручили підготувати пакет нових санкцій проти Росії на випадок недотримання умов останніх мінських домовленостей. "Триває аналіз, які можна ввести санкції і як вони будуть впливати на ЄС, Україну, щоб ми в березні не сказали, що ми не готові, і щоб це рішення не переносилося на більш пізній термін, а ми могли прийняти його. Якщо буде така необхідність", - сказав заступник міністра, зазначивши, що ЄС готується до негативного розвитку подій, в надії на позитивний.