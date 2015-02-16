Сили АТО ведуть піхотні бої під Маріуполем і Дебальцевим – Семенченко

Про це на своїй сторінці у Facebook написав командир батальйону «Донбас», народний депутат Семен Cеменченко.

«У Широкиному під Маріуполем, де тримають оборону підрозділи батальйону "Донбас", відбувається піхотний бій, працює ворожа артилерія, міномети, противник підтягує підкріплення. Наші тримають жорстку оборону», - написав він.

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«Аналогічна ситуація в районі Старо Лозового, де підрозділи «Донбасу» і ЗСУ тримають "Дорогу життя" на Дебальцеве. Противник атакує підрозділи з використанням бронетехніки», - зазначив Семенченко.

«Ситуація складна. Поранених вдалося евакуювати на Дніпро. Спасибі медикам», - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що під Маріуполем затримали коригувальника вогню бойовиків.