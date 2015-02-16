Олланд, Меркель і Порошенко закликали відкрити доступ ОБСЄ на Донбасі - ЗМІ

22:59, 16 лютого 2015
Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент України Петро Порошенко ”стурбовані продовженням боїв у районі Дебальцевого”

REUTERS

Про це повідомляє  РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує заяву Єлисейського палацу.

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Лідери Франції, Німеччини та України, які в понеділок увечері провели телефонні переговори, також закликають забезпечити вільний доступ для спостерігачів ОБСЄ, щоб ті могли продовжувати роботу з контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

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