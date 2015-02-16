Олланд, Меркель і Порошенко закликали відкрити доступ ОБСЄ на Донбасі - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує заяву Єлисейського палацу.

Читайте такожОБСЄ вимагає доступу до всіх територій Донбасу

Лідери Франції, Німеччини та України, які в понеділок увечері провели телефонні переговори, також закликають забезпечити вільний доступ для спостерігачів ОБСЄ, щоб ті могли продовжувати роботу з контролю за дотриманням режиму припинення вогню.