Олланд, Меркель і Порошенко закликали відкрити доступ ОБСЄ на Донбасі - ЗМІ
22:59, 16 лютого 2015Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент України Петро Порошенко ”стурбовані продовженням боїв у районі Дебальцевого”
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує заяву Єлисейського палацу.
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Лідери Франції, Німеччини та України, які в понеділок увечері провели телефонні переговори, також закликають забезпечити вільний доступ для спостерігачів ОБСЄ, щоб ті могли продовжувати роботу з контролю за дотриманням режиму припинення вогню.
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