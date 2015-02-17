РБ ООН планує знову закликати провести належне розслідування падіння літака MH17 - ЗМІ



Про це повідомляє видання The New York Times.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що Росія просить Раду безпеки ООН прийняти резолюцію, яка буде стосуватися припиненню вогню на сході України. В резолюції повинен бути висловлений заклик до всіх сторін повною мірою дотримуватися режиму припинення вогню. Засідання очікувалося провести ще 15 лютого, але низка країн почала вимагати внести в проект резолюції положення про збитий в липні 2014 року літак малайзійських авіаліній Boeing-777, рейс MH17. Члени Ради безпеки зазначили, що 298 пасажирів літаку малайзійських авіаліній не повинні бути забутими.

Резолюція, яку планують розглянути на засіданні у вівторок, повинна підтвердити резолюцію, яку Рада безпеки прийняла в 2014 році з закликом до проведення незалежного розслідування аварії літака, а також необхідності притягнення до відповідальності всіх відповідальних за падіння літака.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня 2014 року проект резолюції, підготовлений Австралією, був одностайно ухвалений на засіданні Ради Безпеки.

В резолюції зазначалося, що на борту літака перебували 28 громадян цієї держави. Документ вимагає притягнути до відповідальності винних у трагедії і ”найрішучіше засуджує збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, наслідком якого стала втрата 298 життів” та ”вимагає від країн та інших гравців у регіоні утриматися від актів насильства, направлених проти цивільної авіації”. Документ також містить вимогу до озброєних сепаратистів надати експертам доступ до місця падіння авіалайнера та заклик до усіх сторін співпрацювати з міжнародними слідчими.

Крім того, у резолюції є вимога, щоби до останків жертв було гідне ставлення та повага. Українські ЗМІ повідомляли про випадки мародерства на місці трагедії.

Авіалайнер, який впав 17 липня на Донбасі, був збитий зенітною ракетою з підконтрольної проросійським терористам території.